Calciomercato Napoli - Il rinnovo di Alex Meret è uno dei temi più caldi in casa Napoli. Il portiere è in scadenza di contratto e deve prolungare l'accordo con il club altrimenti rischia di svincolarsi a parametro zero tra qualche mese. L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla situazione:

"Tra i pali ci sarà Meret e nei prossimi giorni si terrà l’incontro decisivo con la dirigenza partenopea per limare gli ultimi dettagli e concludere il rinnovo di contratto fino al 2027".