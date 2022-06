Rinnovo Meret in stand-by, Il Mattino: le parole di Spalletti possono aver avuto un peso

Calcio Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino si sofferma sulle trattative per quanto riguarda il rinnovo di Alex Meret con il Napoli. A quanto pare il rinnovo si sarebbe bloccato di nuovo.

Ecco cosa scrive il Mattino:

"Intanto, il Napoli prova a chiudere il rinnovo con Meret: i bonus sono questione di poco conto e non pesano sulla questione, di commissioni con gli agenti non si è mai parlato. Prima di firmare il portiere vuole la garanzia di una stagione da titolare. L'impressione è che le parole di Spalletti abbiano frenato sulla via del prolungamento".