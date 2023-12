Rinnovo Kvaratskhelia, nessun incontro in agenda: l'agente del georgiano è convinto di una cosa

Napoli Calcio - Kvara e il suo entourage sono in attesa del gesto di De Laurentiis si legge sulle pagine de Il Mattino che fa il punto della situazione riguardo la possibilità che il georgiano possa rinnovare l'attuale contratto con il Napoli.

Rinnovo Kvaratskhelia Napoli

Stando a quanto si legge su Il Mattino non c'è alcun incontro in agenda tra De Laurentiis e la stella georgiana. Nonostante questo, il clima tra Kvara ed il Napoli resta assolutamente disteso. Non ci sono tensioni. Lo stesso agente del calciatore, Jugeli, è convinto che non ci sia bisogno di bussare alla porta di de Laurentiis per ottenere un ingaggio più alto.