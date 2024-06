Rinnovo Kvaratskhelia: Manna vola in Germania per incontrare lui e il suo agente

Calciomercato Napoli -Ci sono delle importanti notizie di calciomercato che riguardano il Napoli e le mosse di Giovanni Manna pronto ad incontrare Kvaratskhelia e il suo agenteper discutere del rinnovo di contratto. Come spiega il Corriere del Mezzogiorno, Manna nei prossimi giorni potrebbe volare in Germania, dov’è impegnato Kvaratskhelia con la sua Georgia. C’è anche l’agente Mamuka Jugeli e il viaggio del direttore sportivo del Napoli potrebbe essere funzionale per un incontro sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2027.