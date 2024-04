Rinnovo contratto Kvaratskhelia: la cifra della clausola rescissoria che ha in mente De Laurentiis

Come verranno investiti i 120 milioni della clausola Osimhen? Il primo passo di Aurelio De Laurentiis sarà quello di blindare innanzitutto il contratto di Khvicha Kvaratskhelia. Il club gli riconoscerà un adeguamento contrattuale decisamente importante ma la novità più importante, si legge su Il Mattino, riguarda l'inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo accordo contrattuale.

Rinnovo contratto di Kvaratskhelia, Il Mattino: ci sarà clausola rescissoria

Calciomercato Napoli - De Laurentiis accontenterà dunque Kvaratskhelia dal punto di vista economico offrendogli un sostanzioso adeguamento contrattuale. Il georgiano infatti guadagnerà molto di più di adesso (1.2 milioni netti). Come anticipato sopra, l'idea del presidente del napoli sarebbe quella di inserire anche una clausola rescissoria con il nuovo contratto. Nel dettaglio, si legge oggi su Il Mattino, la cifra che avrebbe in mente De Laurentiis per la clausola Kvara sarebbe di 150 milioni di euro.