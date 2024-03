Retroscena Kvaratskhelia: dipendesse da lui firmerebbe anche domani il rinnovo. Aspetta il Napoli anche in segno di gratitudine

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela un interessante retroscena legato alla volontà di Khvicha Kvaratskhelia di voler proseguire la sua avventura con la maglia del Napoli. Il georgiano, anche in segno di gratitudine si legge sul quotidiano, vorrebbe fare un po' come il collega Leao che ha scelto di rinnovare con il Milan pur avendo offerte migliori sul tavolo.

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport riguardo il possibile rinnovo di contratto del calciatore Khvicha Kvaratskhelia con la maglia del Napoli:

"Dipendesse da lui, quella firma sul rinnovo la metterebbe domani mattina. Anche per evitare inutili polemiche, chiacchiericcio da bar che non fa parte del suo carattere. Khvicha Kvaratskhelia è un tipo molto pragmatico e introverso, non ama le indiscrezioni o le speculazioni: poche parole, contano i fatti.

E con i fatti, domenica sera, ha fatto un giuramento al popolo napoletano: il gesto con le mani, ripetuto due volte durante l’esultanza, non ha bisogno di interpretazioni. “Io sono qui”, che poi è parente strettissimo del “resto qui”, che è il desiderio reale di Khvicha e del suo entourage".