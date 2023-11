Rinnovo Kvaratskhelia, CorSport: nuovo accordo in arrivo con De Laurentiis, i dettagli

Notizie Napoli calcio. Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli sarebbe in dirittura d'arrivo. E' quanto sostiene il Corriere dello Sport che riprende le parole dell'agente del georgiano sul nuovo contratto da firmare con il club di De Laurentiis.

Ecco quanto sottolineato dal quotidiano sportivo sulla trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia:

Colpo di scena. Oppure no. Magari soltanto un colpetto a cerchio e botte, ma poco importa: quel che conta, a proposito di botti, è che attenendosi fedelmente alle parole dell’agente di Kvaratskhelia potrebbero già essere in fresco - alla temperatura giusta - le migliori bottiglie di uno dei vini della secolare tradizione viticola georgiana di cui il Paese va molto fiero, per brindare (con parsimonia, per carità) al nuovo accordo in arrivo.