Rinnovo Kvara, si tratta: Conte volerà in Germania, possibile un incontro nel ritiro della Georgia

Il lavoro di Antonio Conte è cominciato da qualche giorno, in maniera ufficiale con il Napoli e diventerà sempre più caldo nelle prossime ore.

Conte potrebbe incontrare Kvaratskhelia durante Euro 2024

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico ha posto pochi veti a De Laurentiis, in termini di cessioni, e il più grande è relativo a Khvicha Kvaratskhelia. Per il momento non è necessario un suo intervento nella trattativa per il rinnovo del georgiano, forti anche del contratto con scadenza nel 2027 che gli consente di avere l’inerzia della discussione. Conte dovrebbe volare in Germania per assistere ad alcune gare e potrebbe approfittarne per incontrare Kvara e mostrargli i suoi progetti.

Khvicha Kvaratskhelia