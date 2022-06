Rinnovo in extremis per Mertens? Tuttosport: ecco quando potrebbero incontrarsi Dries e ADL

E se Mertens rinnovasse in extremis con il Napoli? Al momento le speranze di un colpo di scena tra le parti sono davvero molto poche. Anzi, diciamocela tutta: sono molto vicine allo zero. Allo scoccare della mezzanotte Dries non sarà più un calciatore del club di Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, fermo restando le difficoltà. il collega Raffaele Auriemma su Tuttosport tiene aperto un piccolissimo spiraglio sul giocatore più prolifico della storia del Napoli.

Mertens

Rinnovo in extremis per Mertens?

Ecco cosa ha scritto Auriemma sulle pagine del quotidiano torinese:

"Il belga sta trascorrendo le vacanze ad Ibiza, mentre De Laurentiis resterà a Los Angeles fino a domenica, poi rientreranno entrambi in Italia e si potrebbe creare l’occasione di verificare se ci sarà in extremis la possibilità di trovare l’accordo almeno per un altro anno. La sensazione generale resta negativa".



Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli