Rinnovo Gattuso, era tutto fatto! Il 12 gennaio bozza finale contratto inviata alla Filmauro, il retroscena

Napoli calcio news oggi. L'edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio al futuro di Rino Gattuso. Il tecnico azzurro non si sente come uno che ha le spalle al muro: Ringhio non teme di restare senza panchina, non ha accordi con altri club (alla Fiorentina ha già detto di no nel novembre del 2019) e di certo non accetta di restare in un posto dove non si sente sopportato.

Rinnovo Gattuso, bozza pronta: il retroscena

Secondo Il Mattino ci sono davvero poche ora le possibilità che il matrimonio con De Laurentiis possa andare avanti. Spunta un clamoroso retroscena. Secondo il giornale il 12 gennaio lo studio legale bolognese che cura gli affari di Gattuso aveva inviato la bozza finale alla Filmauro con una serie di ipotesi di appuntamento per la firma al rinnovo. Insomma, era tutto fatto. Poi la debacle di Verona e il gelo tra le parti. Ora un timido riavvicinamento.