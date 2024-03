Gazzetta - Rinnovo Kvaratskhelia: la cifra che si aspetta l'entourage per firmare con il Napoli

Calciomercato Napoli - Il prolungamento contrattuale di Kvaratskhelia con il Napoli sarà l'argomento praticamente della prossima estate. Il georgiano, con l'esultanza dopo la rete segnata domenica alla Juventus allo stadio Maradona, ha praticamente espresso la sua volontà di continuare con la maglia azzurra. Anche De Laurentiis sa che bisogna adeguare l'ingaggio di Khvicha che oggi percepisce appena 1,5 milioni di euro.

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela la cifra che l'entourage di Kvaratskhelia si aspetta da Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda l'adeguamento dell'ingaggio. Non è da escludere l'inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo accordo:

"Però c’è bisogno di adeguare l’ingaggio, di portarlo sui livelli standard per un top player. Khvicha è la stella meno pagata tra le big della Serie A, guadagna appena 1,5 milioni netti a stagione e non ha mai palesato alcun mal di pancia, e anche per questo meriterebbe un premio fedeltà per come ha gestito il suo primo anno da superstar internazionale.

L’entourage del georgiano si aspetta una proposta da almeno 4 milioni di base, più eventuali bonus. Poi, se la società lo riterrà opportuno, si discuterà di una clausola rescissoria da inserire all’interno del nuovo accordo, per evitare tormentoni alla Osimhen".