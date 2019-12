Rinnovi Napoli, CdM - Luperto e Gaetano, c'è l'accordo! Vicina la firma di Maksimovic, novità Allan: partiti i contatti con l'entourage

Calciomercato Napoli - E' arrivato il momento di fare i conti sul futuro e scegliere da chi ripartire e su chi puntare nel futuro più prossimo e non solo. Il Napoli è ad uno snodo cruciale a pochi giorni dall'apertura del mercato invernale fra acquisti e rinnovi.

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, fa il punto sulla situazione rinnovi in casa SSC Napoli:

"Sarà un mese di gennaio importante per gli azzurri tra rinnovi e mercato in entrata. Luperto e Gaetano hanno gli accordi già impostati, per Maksimovic l’intesa è vicina, Milik e Zielinski rappresentano per il Napoli i profili da cui ripartire ma per entrambi non c’è ancora l’intesa sulla clausola rescissoria e su altri dettagli, per Allan il Napoli ha intensificato i contatti con il suo entourage".