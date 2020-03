Coronavirus, in Lombardia rilevazione della febbre in supermercati e farmacie, hotel e luoghi di lavoro. Presto in tutta Italia?

Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di Repubblica, i nuovi divieti nell’ordinanza lombarda anticipano in qualche modo le misure del Dpcm anche a livello nazionale. In Lombardia sin da sun subito supermercati, farmacie, strutture sanitarie, hotel e luoghi di lavoro affollati dovranno dotarsi di termoscanner per il rilevamento della temperatura corporea. La nuova stretta quasi sicuramente verrà estesa prossimamente in tutto il territorio nazionale per evitare un'altra ondata di contagi.

Covid-19, aperti solo supermercati e farmacie in Lombardia