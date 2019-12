Rilancio Lozano, Gazzetta: due i motivi del flop, Gattuso l'ha provato tra i titolari per il Sassuolo

Ultime notizie calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport domenica contro il Sassuolo potrebbe esserci il rilancio dal primo minuto di Hirving Lozano tra i titolari.

"Perché il giocatore più costoso dell’era De Laurentiis (50 milioni, comprensivi di commissioni) è stato ingaggiato per dare profondità all’azione degli azzurri. Ma con un centrocampo che funziona a singhiozzo e una squadra che fatica tantissimo a verticalizzare, per un giocatore agile e scattante diventa problematico giocare spalle alla porta e con la palla servita sempre fra i piedi e raramente negli spazi. Certo, ci sono stati poi tutta una serie di problemi nello spogliatoio, di difficile comprensione per uno appena arrivato, ma Lozano a Napoli sta bene con la famiglia e spera al più presto di rivedere il sereno con la sua nuova squadra. Rino Gattuso sta lavorando sodo sul messicano perché vuole capitalizzare questo patrimonio e farlo rendere come nelle aspettative in maglia azzurra. In allenamento si provano movimenti e intesa con i centrocampisti, cercando di trovare i tempi giusti per lanciarlo in profondità. Domenica sera a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, Lozano potrebbe tornare fra i titolari, prendendo il posto a destra di un Callejon che sta attraversando un periodo decisamente grigio"