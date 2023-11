Rigoristi Italia, Gazzetta: c’è anche Raspadori se Spalletti dice stop a Jorginho

Calcio Napoli - C'è anche Giacomo raspadori nella lista dei possibili rigoristi dell'Italia. Luciano Spalletti, nonostante l'errore di Jorginho contro la Macedonia, ha dichiarato di voler ridare fiducia al regista anche se le alternative non mancano:

"Non mancherà chi sarà pronto a farne uno in avanti, nel caso: Spalletti ha riconosciuto di «avere in rosa tre rigoristi bravissimi». Mercoledì i superstiti di una sfida dal dischetto, oltre a Jorginho, erano Berardi, che li tira abitualmente e molto bene con il Sassuolo e Raspadori, che in neroverde li lasciava a lui, ma in Primavera aveva un’ottima media. Candidabili anche Dimarco, che nell’Inter fa la fila dietro due infallibili come Calhanoglu e Lautaro, ma nelle varie giovanili azzurre era lo specialista e all’Europeo under 19 del 2016 trascinò la squadra in finale segnandone tre; e pure Politano ha un’ottima media".