Caso Insigne, CorSport: 9 errori su 41 sono l'inizio di una crisetta d'identità, ma solo in un caso potrebbe essere delegittimato come rigorista

Ultimissime notizie. «Il prossimo rigore lo calcerà Insigne, quello successivo toccherà a Lorenzo, poi ci penserà il capitano e a seguire lo affiderò al 24». Con queste parole l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha confermato la fiducia in Lorenzo Insigne quale rigorista della squadra. Ne parla il Corriere dello Sport.

Insigne resta rigorista, cambierà solo in un caso

“Solo in presenza di «catastrofe» ci potrebbe finire una «delegittimazione» del rigorista che nella sua carriera ha avuto sino a qualche mese fa una media da «secchione», rovinata semplicemente di recente, da gennaio in poi, con quattro disavventure che pesano eccome sulle statistiche. Nove errori su quarantuno tentativi (in carriera) sono l’incipit di una crisetta di identità che, lo racconta la storia stessa, sino a nove mesi fa non esisteva”.

Rigori sbagliati da Insigne in carriera

Nonostante le critiche, dunque, Insigne gode ancora di uno score di tutto rispetto. Su 41 rigori ne ha segnati 32 e sbagliati 9. Ecco la lista dei rigori sbagliati da Insigne in carriera:

Foggia-Benevento 2-1 , 28 novembre 2010 ( Serie C )

, 28 novembre 2010 ( ) Juventus Napoli 3-1 , 23 maggio 2015 ( Serie A )

, 23 maggio 2015 ( ) Napoli-Besiktas 2-3 , 19 ottobre 2016 ( Champions League )

, 19 ottobre 2016 ( ) Napoli-Juventus 1-2 , 3 marzo 2019 ( Serie A )

, 3 marzo 2019 ( ) Juventus-Napoli 2-0 , 20 gennaio 2021 ( Supercoppa italiana )

, 20 gennaio 2021 ( ) Fiorentina-Napoli 0-2 , 16 maggio 2021 ( Serie A )

, 16 maggio 2021 ( ) Napoli-Venezia 2-0 , 22 agosto 2021 ( Serie A )

, 22 agosto 2021 ( ) Fiorentina-Napoli 1-2 , 3 ottobre 2021 ( Serie A )

, 3 ottobre 2021 ( ) Napoli-Torino 1-0, 17 ottobre 2021 (Serie A)

In sostanza, Insigne ha sbagliato 9 rigori in carriera, ma di questi ben 5 rigori li ha sbagliati nel 2021, più della metà degli errori totali. In ogni caso, il capitano del Napoli ha la totale fiducia di Spalletti e sarà lui a calciare i prossimi tiri dal dischetto.