Napoli - L'infortunio di Amir Rrahmani in difesa ha complicato un poco la crescita di squadra del Napoli di Rudi Garcia che ora è pronto a rimettersi in gioco. Tra gli infortunati c'è un altro difensore.

Infortunio Rrahmani: le ultime sulle condizioni e il rientro

Rrahmani e Juan Jesus out per infortunio. Nella giornata di ieri ci sono state delle terapie per Amir. Martedì mancherà col Real Madrid. Per il recupero e il rientro in campo di Rrahmani si è fissata la data della partita con la Fiorentina. L’ultima prima della pausa.