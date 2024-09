Richiamo di preparazione per Lukaku e Neres a Castel Volturno: si sono affidati a Conte e il suo staff

Napoli - Sosta Nazionali molto importante per il Napoli di Conte che approfitta per far lavorare duro gli ultimi arrivati nei giorni finali del mercato di agosto per mettere benzina nelle gambe. Su tutti, come scrive Il Mattino, due nomi: Romelu Lukaku e David Neres che si sono affidati a Conte e il suo staff. Una sorta di richiamo di preparazione dopo che Big Rom si era allenato da separato in casa a Cobham, quartier generale del Chelsea ad un tiro di schioppo da Londra, fin quando non ha avuto il via libera per ritrovare il suo mentore all'ombra del Vesuvio.