Retroscena Napoli-Cagliari 2-1: la reazione degli azzurri nello spogliatoio al fischio finale

Napoli Calcio - La vittoria contro il Cagliari era quello che serviva al Napoli per ritrovare un po' di entusiasmo e punti dopo un periodo piuttosto difficile in campionato dove il successo al Maradona mancava addirittura dal 27 settembre. Un'enormità che rischiava di pesare come un macigno per la zona Champions League. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un piccolo retroscena avvenuto al fischio finale di Napoli-Cagliari 2-1.

Retroscena Napoli Cagliari 2 1

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport: