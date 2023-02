Retroscena Kvaratskhelia-Napoli: Giuntoli lo seguiva dal 2019, così ha bruciato la concorrenza

Calciomercato Napoli - L'acquisto di Khvicha Kvaratskhelia è stato sicuramente devastante, in positivo, per il Napoli ed in generale per tutta la serie A. Cristiano Giuntoli ha avuto la competenza di andarlo a prendere per 10 milioni di euro sfruttando il fattore guerra tra Ucraina e Russia. Il direttore sportivo del Napoli ha compiuto un vero capolavoro tecnico e finanziario perchè adesso Khvicha è un pezzo pregiato il cui valore aumenta giorno dopo giorno.

Retroscena acquisto Kvaratskhelia Napoli

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola racconta un interessante retroscena legato al colpo Kvara da parte del Napoli. Il Rubin Kazan, prima che scoppiasse la guerra, chiedeva la bellezza di 25 milioni per questo talento 2001. Giuntoli seguiva il ragazzo già dal 2019 ed era sempre stato convinto che Kvaratskhelia fosse un calciatore forte nelle gambe quanto nella testa. Lo scoppio della guerra è stata l'occasione propizia per il diesse del Napoli che ha portato a casa un top assoluto ad un prezzo praticamente stracciato.