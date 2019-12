Retroscena Il Mattino: De Laurentiis voleva le dimissioni di Ancelotti! Il tecnico ha rifiutato una soluzione consensuale

Ultimissime notizie Napoli - Non si è dimesso. Ancelotti l'aveva annunciato: le dimissioni non sarebbero mai arrivate. E così, dopo la gara vinta 4-0 contro il Genk, Aurelio De Laurentiis ha preso in mano la palla ed ha convocato un vertice all'Hotel Vesuvio. Un faccia a faccia a cui era presente anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Ecco quanto racconta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Il dado è tratto da giorni, Ma De Laurentiis sperava di non essere costretto a mandarlo via. Preso atto che non avrebbe presentato le dimissioni, ha chiesto al ds Giuntoli di riunirsi all’Hotel Vesuvio. Ed è lì, alle 22,30 che è iniziato il briefing. Qualcuno pensava che potesse terminare a notte fonda e invece, alle 23,10 si chiude tutto: lui, Ancelotti rifiuta sia di rassegnare le dimissioni che di trovare una risoluzione consensuale. È deluso dal comportamento di De Laurentiis, si sente quasi come colpito alla schiena. Ma il passo l’addio dura davvero poco: alla fine arriva la decisione più difficile per il presidente, ovvero l’esonero".