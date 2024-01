Retroscena Hamed Traorè-Napoli: è stato Micheli a spingere per acquistarlo subito

Napoli Calcio - Hamed Junior Traorè è sempre più vicino a diventare un calciatore del Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive anche un piccolo retroscena legato a questa trattativa a sorpresa che gli azzurri stanno per definire con l'ex Sassuolo.

Hamed Traorè al Napoli

Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport a volere fortemente in azzurro Traorè è stato Maurizio Micheli. Quest'ultimo resterà a Napoli anche durante la Supercoppa per coordinare tutte le operazioni in entrata ed uscita. Per Traorè saranno decisive le visite mediche in quanto è da poco guarito dalla malaria. Il Napoli, come giusto che sia, vuole vederci chiaro prima di siglare il trasferimento con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.