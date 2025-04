Retroscena De Laurentiis: la reazione al fischio finale di Napoli-Torino davanti alla tv alle Maldive

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive della reazione che il presidente Aurelio De Laurentiis ha avuto al fischio finale della gara di ieri con il Torino. Il numero uno della SSC Napoli si trova in vacanza alle Maldive.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

“Era notte fonda alle Maldive: chissà se anche lì non sia partito qualche trenino musicale di festa o qualche fuoco d’artificio. Di sicuro, Aurelio De Laurentiis ha interrotto per qualche ora la sua vacanza relax per vivere in apnea novanta minuti davanti alla tv, a seguire e applaudire la sua creatura. E alla fine, come una liberazione, il presidente ha twittato tutta la sua gioia per il primo posto”.