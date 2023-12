Retroscena Cholito Simeone: con il Monza si aspettava di giocare molto di più visto che non c'era Osimhen

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un piccolo retroscena sull'attaccante Giovanni Simeone che avrebbe voluto più spazio contro il Monza visto che non c'era Victor Osimhen:

"Garcia lo coinvolgeva molto di più (287'), in campionato lo aveva lasciato fuori per novanta minuti solo col Genoa. Mazzarri in Serie A ha puntato sul Cholito solo per 3' allo Stadium con la Juve e 5' venerdì col Monza (recupero escluso) per poi relegarlo in panchina quattro volte. Appena due da titolare: al Bernabeu (gol e sostituzione all'intervallo) e in Coppa Italia col Frosinone. Totale: 116' in nove gare con Mazzarri. Col Monza, senza Osimhen, si aspettava di giocare molto di più. E il mercato è un ronzio che non allevia i suoi tormenti".