Restyling Maradona, spunta il piano B! Ristrutturazione light senza la SSC Napoli: lo scenario

Ultimissime Calcio Napoli - Spunta un piano B per lo stadio Maradona: è quanto emerge a margine del nuovo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Lo rivela il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

Restyling stadio Maradona, spunta il Piano B del Comune

Come si evince dal quotidiano, le posizione delle due rispettive figure ormai sono chiare: da una parte ADL che vuole uno stadio all’altezza da mettere a reddito e di sua proprietà ma a costi compatibili e col restyling del Maradona che a oggi risulterebbe troppo costoso senza soldi pubblici; dall’altra il primo cittadino che senza la SSC Napoli non saprebbe cosa farsene dell’impianto di Fuorigrotta e che non vuole perdere il treno Euro 2032 per nessun motivo al mondo.

Così ecco la possibile soluzione intermedia per Manfredi: ovvero un restyling senza la partecipazione del Calcio Napoli ma con un accordo istituzionale.

“Magari con uno stadio da ristrutturare in maniera light visto che il Maradona nel 2018 è stato già potenziato per le Universiadi . Magari anche solo con fondi pubblici — che siano comunali, regionali, governativi, di un fondo, del Credito sportivo. E, perché no, anche con l’aiuto di sponsor”, si legge sul CdM.