"Resta con noi". Ecco come Spalletti ha convinto Ounas a dire 'no' alle tentazioni Milan-OM

Ultime notizie Napoli - L'attaccante del Napoli Adam Ounas a novembre compirà 25 anni e l'allenatore azzurro Luciano Spalletti ci punta per questa stagione agonistica. Ne parla il Corriere dello Sport.

"C’è stato un attimo in cui Adam ha sospettato di aver fatto il suo tempo in Italia: l’aveva chiamato il Marsiglia, Spalletti lo convocò per spiegargli il suo ruolo e testimoniargli la sua fiducia.

Prima che si avvicinasse la chiusura, telefonata di Maldini a Giuntoli, richiesta di prestito, controproposta: venti milioni e l’affare si può chiudere. L’ennesima tentazione e di nuovo Spalletti: aveva parlato con Ounas, toccando le corde giuste, e pure quell’eco s’era spenta.

«Resta con noi, perché ci può dare una mano assai importante». Adam è una scheggia impazzita che Spalletti vuole lanciare sul campionato, perché dentro quell’algerino c’è la sintesi dell’attaccante moderno che non è stata ancora del tutto esplorata"