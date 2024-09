Repubblica - Umore meno allegro degli altri per Neres: sta metabolizzando la rapina subita

L'edizione odierna di Repubblica racconta di un David Neres che starebbe ancora metabolizzando la rapina subita al termine di Napoli-Parma. Ecco cosa scrive il quotidiano sul calciatore brasiliano acquistato dal Benfica per 28 milioni di euro più altri 2 di bonus.

Napoli - Ecco cosa si legge su Repubblica:

"L’allenatore leccese ha avuto per la prima volta a sua disposizione Scott McTominay e Billy Gilmour, che hanno iniziato la loro marcia di avvicinamento verso l’agognato debutto in Serie A. Un po’ meno allegro l’umore di David Neres, che sta metabolizzando la rapina subita ed è tornato in città senza la famiglia. Le vittorie con l’Italia hanno invece fatto bene a Buongiorno, Di Lorenzo, Meret e Raspadori, felicissimo per il gol alla Francia".