Repubblica - Troppi giocatori fuori ruolo! Napoli in balia dell'intraprendenza del Granada, gli azzurri hanno pagato dazio

Napoli Calcio - Finisce l’avventura in Europa League del Napoli, che non è andato oltre una vittoria con il Granada, utile solo per il morale secondo Repubblica.

"Il Napoli ha pagato dazio di nuovo al suo momento difficile e fatto fatica a trovare in campo il giusto equilibrio, con troppi giocatori fuori posizione a causa dell’emergenza. Male Elmas a sinistra, a disagio Di Lorenzo come esterno di centrocampo e in tilt nella difesa a tre pure Koulibaly. Nonostante il vantaggio quasi immediato, dunque, gli azzurri sono stati in balia della intraprendenza dei loro avversari e hanno dovuto prevalentemente difendersi"