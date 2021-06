Repubblica: "Superlega: Juve, Real e Barça prendono tempo, ma la decisione finale spetta alla Corte di Giustizia UE"

Ultime notizie calcio. "Juventus, Barcellona e Real Madrid potranno iscriversi alla prossima Champions League. L’organismo disciplinare della Uefa ha infatti sospeso il procedimento contro i tre club, gli unici fra i 12 fondatori della Superlega a non avere formalmente rinunciato al progetto". Lo scrive oggi La Repubblica in edicola, riprendendo la sentenza della Corte d'Appello UEFA indipendente, che ieri ha sentenziato la sospensione del procedimento disciplinare contro i club fondatori della Superlega. Si infrangono così le speranze del Napoli di essere ripescato in Champions League dopo la mancata qualificazione in campionato.

Superlega

In pratica, come spiega La Repubblica, i tre club citati hanno cercato di proteggersi da potenziali conseguenze disciplinari rivolgendosi ai tribunali ordinari e così facendo hanno guadagnato tempo: "La sospensiva è stata decisa in attesa del pronunciamento sul tema del tribunale di Madrid e della Corte di giustizia dell’Unione Europea. L’Uefa si era formalmente mossa lo scorso 25 maggio nei confronti delle tre società, ipotizzando sanzioni per la violazione delle norme della stessa federazione europea. E una decisione era attesa prima dell’inizio di Euro 2020. Invece, ad appena due giorni della gara d’apertura fra Italia e Turchia a Roma, è arrivata la sospensiva da parte dell’Organo di Appello, indipendente dall’associazione stessa".

Superlega Juventus Barcellona Real Madrid

Gli altri 9 club fondatori della Superlega hanno invece deciso di concordare una sanzione pecuniaria con la Uefa. E cercano accordi con le leghe nazionali di appartenenza: i 6 club di Premier League coinvolti pagheranno complessivamente 20 milioni di sterline alla Premier League, per evitare cause legali.