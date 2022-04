Repubblica su Spalletti: c'è da interrogarsi sui motivi di questa involuzione. Una scelta si è rivelata un boomerang

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sull'atteggiamento che il Napoli ha tenuto nella parte finale della gara pareggiata al Maradona contro la Roma. Il quotidiano chiama in causa le responsabilità di Spalletti ma anche della squadra.

"L’involuzione contro la Roma si è consumata ben prima delle sostituzioni di Spalletti che non hanno convinto: la scelta di conservare il vantaggio è diventata poi un boomerang perché gli azzurri hanno finito per abbassarsi consegnandosi alle folate offensive dei giallorossi. Le scelte non hanno convinto, ma c’è da interrogarsi sui motivi di un gruppo che sta finendo il campionato in affanno. Il Napoli riesce a vincere soltanto se riesce a sovrastare l’avversario dal punto di vista del gioco, altrimenti diventa prevedibile e a tratti monotono".