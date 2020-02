Repubblica su Mertens: sta preparando una prestazione di livello per domani sera, vuole il primato di gol

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Mertens ed il possibile record in caso di gol domani sera contro il Barcellona: "Sta preparando una prestazione di alto livello. Un gol gli consentirebbe di raggiungere Hamsik al vertice della classifica dei cannonieri all time del Napoli ( a 121 reti), una doppietta gli garantirebbe il sorpasso. Riuscirci contro il Barcellona avrebbe un sapore unico. La Champions poi è una delle sue competizioni preferite. In questa annata ha già firmato 5 prodezze contribuendo in maniera determinante alla qualificazione agli ottavi. Una rete al Liverpool nel 2-0 del San Paolo, due al Salisburgo in Austria, un altro guizzo ai Reds (stavolta ad Anfield) e per finire il sigillo con il Genk nell’ultima di Ancelotti. Mertens ha superato i problemi fisici all’adduttore ed è diventato indispensabile anche con Gattuso che gli ha consegnato le chiavi della manovra offensiva. Mertens le ha raccolte con il sorriso e ha dimostrato di poter gestire in maniera sapiente il tridente. È decisivo con il suo movimento: fa l’elastico, ripiega sugli avversari, ma dà anche la profondità e detta gli inserimenti ai compagni. Senza dimenticare le prodezze che sono da sempre un suo marchio di fabbrica".