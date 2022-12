Repubblica su Kvaratskhelia: non ha ancora l’esplosività che ha fatto innamorare il Maradona

I geni della lampada. Spalletti la lucida e li trova entrambi. Victor Osimhen e Giacomo Raspadori. Contro il Crystal Palace si alternano: prima il numero 9, poi Jack. Il terzo è Kvaratskhelia. Lo racconta l’edizione odierna di Repubblica.

“Il risultato è una rimonta inesorabile. Il Napoli vince 3-1 e chiude nel migliore dei modi il “Winter Series by Regnum”, disputato a Belek, in Turchia. Kvaratskhelia ha smaltito definitivamente il problema alla schiena, ma non ha ancora l’esplosività in dribbling che ha fatto innamorare il pubblico del Maradona che lo ritroverà sabato”