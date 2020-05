Repubblica su Gattuso: con ADL è stato abbozzato il prolungamento contrattuale fino al 2022

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sul futuro di Gattuso: "Sarà certamente alla guida del Napoli nel finale di questa stagione (se ci sarà la possibilità di portarla a termine) e anche nella prossima, se non addirittura fino al giugno 2022. L’ipotesi di un prolungamento era stata già messa del resto sul tavolo durante il vertice di inizio febbraio a Castel Volturno. Poi è esplosa la pandemia e De Laurentiis e l’allenatore si sono potuti tenere in contatto solo al telefono: non certo il mezzo di comunicazione migliore per progettare nei dettagli il futuro. Ci vorrà un incontro per mettere nero su bianco il nuovo contratto: diverso per durata e cifre".