Notizie - Maglietta e pantaloncini restano nell’armadietto, così come il paradenti. La dotazione è un’altra: mascherine, guanti e in tasca il gel igienizzante. I giganti del rugby si trasformano in angeli al servizio di chi sta peggio a causa dell’emergenza coronavirus. Spesa o medicinali, ci pensano (e non sono i soli) i giocatori dell’Amatori Napoli che hanno aderito all’appello della Comunità di Sant’Egidio. Lo riporta l'edizione odierna de La Repubblica.