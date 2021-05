Repubblica - Spalletti ultima scommessa, Napoli spalle al muro! Due stagioni senza Champions, bilancio in rosso e squadra da rifondare

Ultime notizie Napoli - L’anno zero di De Laurentiis, Spalletti ultima scommessa secondo Repubblica. Il Napoli è spalle al muro: due stagioni senza Champions, bilancio in rosso e squadra da rifondare.

"Tornare in Champions sarà più che mai una necessità. Dopo la gestione delle ultime stagioni, in cui non hanno funzionato i matrimoni con Ancelotti e Gattuso, De Laurentiis sa di non potersi permettere altri errori e ha ripreso in pugno il timone del club, occupandosi anche delle delicate questioni tecniche. Alle porte c’è una specie di anno zero e la delicata situazione economica ha convinto il presidente a scendere in campo di persona, a iniziare dalla scelta comunque onerosa di Spalletti. La tentazione di una scommessa è stata alla fine messa da parte, per andare sul sicuro"