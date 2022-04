Repubblica - Spalletti si aspetta una reazione immediata: un reparto l'ha deluso parecchio

Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Repubblica, Luciano Spalletti è molto deluso e si aspetta una reazione immediata contro l'Empoli. Nel mirino del tecnico c'è il centrocampo che non gli è piaciuto nelle ultime uscite.

"Spalletti si attende una reazione da chi finora ha deluso in queste ultime cinque partite. Ogni riferimento al centrocampo non è puramente casuale. È questo il reparto che ha tradito le attese proprio nel momento più complicato della stagione. L’unico promosso a pieni voti è Stan Lobotka, ma lo slovacco sarà costretto a fermarsi per l’ennesimo infortunio muscolare, altro tallone d’Achille di questa stagione. Gli esami strumentali hanno confermato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Traduzione: resterà fuori una quindicina di giorni. Salterà sicuramente l’Empoli ed è a rischio pure per il match contro il Sassuolo"