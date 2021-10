Repubblica - Spalletti ha scelto chi giocherà stasera al posto dello squalificato Mario Rui. Il belga Mertens agirà da falso nueve

Napoli calcio - Zanoli o Juan Jesus contro il Legia Varsavia? L'edizione odierna di Repubblica svela la scelta fatta da Luciano Spalletti per sostituire lo squalificato Mario Rui a sinistra.

"Il discorso regge soprattutto per la staffetta al centro dell’attacco tra Osimhen («Stavolta non lo utilizzerò dall’inizio») e il ritrovato Mertens, che sarà utilizzato nella posizione di falso nueve. «I polacchi ci lasceranno pochissimi spazio e ci tornerà utile l’abilità nello stretto di uno come Dries». Gli altri cambi saranno dettati invece da esigenze diverse. Mario Rui è infatti squalificato e al suo posto ci sarà il brasiliano Juan Jesus"