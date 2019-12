Repubblica - Ricorsi dei calciatori pronti, non si fidano della promessa di ADL! Ancelotti e Giuntoli testimoni del club, nominati due avvocati per replicare

Mentre i calciatori si preparano a ritornare in ritiro, questa volta per decisione di Carlo Ancelotti, fino a domenica, fino alla gara contro l'Udinese, gli stessi azzurri hanno ormai pronta anche la risposta 'legale' al club. Sì, perchè l'edizione odierna di Repubblica rivela che "la risposta va soltanto inviata ufficialmente, ma i ricorsi dei giocatori del Napoli sono tutti pronti".

Ammutinamento, i calciatori rispondono alle multe! La scelta

Entro dieci giorni dall'arrivo della raccomandata di contestazione, e quindi entro sabato o domenica, i calciatori del Napoli si costituiranno in giudizio nel Collegio Arbitrale, attivato dal club. Nomineranno anche l'arbitro che si confronterà con il legale scelto da Aurelio De Laurentiis per la questione, l'avvocato Bruno Piacci. Repubblica aggiunge poi questi dettagli:

"L’operazione è coordinata dall’Associazione Italiana Calciatori che è stata ufficialmente investita della situazione. Il gruppo azzurro è orientato ad affidarsi a due avvocati come arbitri: una parte sarà seguita da Luca Albano, un’altra da Luciano Malagnini. Tra qualche giorno le scelte saranno ufficializzate, ma la squadra ha deciso di rispondere al provvedimento disciplinare del club che prevede la riduzione dei compensi del 25%. Il 50% è solo per Allan e Insigne, al quale è stato richiesto un taglio di 310mila euro sul compenso mensile. Il pagamento tout cort della sanzione è stato escluso per un motivo sostanziale: rappresenterebbe di fatto un’ammissione di colpa che poi il Napoli potrebbe utilizzare in sede civile per la causa relativa al danno d’immagine, vera spada di Damocle che ha inquietato tutto il gruppo. L’azione risarcitoria in quel caso sarebbe molto più imponente tanto da aggirarsi attorno ai 7- 8 milioni di euro ( il totale delle multe è di circa 2,5 milioni)".

Ricorsi Napoli, Koulibaly e compagni preparano la mossa

I calciatori quindi si tuteleranno a prescindere da quelle che son state le promesse nel facci a faccia del patron del Napoli, fa sapere il quotidiano. Si costituirà il Collegio e si incontreranno i due arbitri: avverrà entro quindici giorni, prima di Natale.

I giocatori non presenteranno testimoni per questa vicenda, diversamente la SSC Napoli ha già indicato l’allenatore Carlo Ancelotti, il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli e il team manager, Paolo De Matteis come testimoni dell'azione di ammutinamento della rosa: