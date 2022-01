Repubblica - Recupero in extremis per Fabian Ruiz: andrà in panchina con la Samp

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica sottolinea il recupero importante di Fabian Ruiz per il Napoli:

"Fabian è riuscito a strappare in extremis la convocazione: lo spagnolo si è allenato ieri mattina con i compagni nel corso della rifinitura e quindi sarà a disposizione dopo ben 39 giorni. Ha superato il problema inguinale e quindi proverà a ritagliarsi uno spazio importante. Fino a dicembre è stato assolutamente decisivo, quindi il suo rientro è una notizia corroborante per tutto il Napoli. Contro la Samp proverà a fare capolino nella ripresa in modo da completare al più presto il rodaggio".