Repubblica - Prima la Coppa Italia, poi gli stipendi: ADL faccia a faccia con la squadra, congelato anche lo stipendio di maggio! Aggiornamento fra 10 giorni: la promessa

Ultimissime calcio Napoli - Prove di disgelo a Castel Volturno, la giornata però si "è conclusa con una fumata grigia, ma con qualche promettente sfumatura di bianco", scrive l'edizione odierna napoletana di Repubblica. Ritornare a parlarsi dopo oltre tre mesi di totale black-out era infatti l’obiettivo minimo ed è stato finalmente centrato, grazie all’atteso blitz mattutino a Castel Volturno di Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis a Castel Volturno, prima la Coppa Italia poi gli stipendi: il faccia a faccia con la squadra

Il patron della SSC Napoli è stato per quasi due ore al Training Center degli azzurri, incontrando la squadra e facendo i complimenti per la professionalità avuta durante la quarantena per Coronavirus. Aurelio De Laurentiis ha chiesto poi a Insigne e compagni il massimo impegno contro l'Inter, e di battersi in tutti i modi per trionfare in Coppa Italia.

Nessuna novità, invece, riguardo gli stipendi:

"Non si è parlato della questione delle multe e alla scadenza di ieri è slittato anche il pagamento degli stipendi di maggio, "congelati" come quelli dei due mesi precedenti. Adl ha promesso che si farà rivedere tra una decina di giorni in sede ed è intenzionato a onorare i suoi impegni prima della ripresa del campionato, nonostante le difficoltà economica del momento. La trattativa partirà comunque dalla proposta di una riduzione salariale, che tuttavia dovrebbe essere abbastanza contenuta: specialmente se sarà possibile portare regolarmente a termine la stagione. Nulla è stato dunque ancora deciso, dopo una full immersion che è durata fino al pomeriggio".