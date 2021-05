Repubblica - Politano chiamato dalla Nazionale per i tamponi! Ieri la colpa dei due punti persi va divisa su tre colpevoli

Ultime notizie Napoli - A Fuorigrotta il Napoli è stato raggiunto dal Cagliari sull'1-1. Dopo il vantaggio, annullato dal Var il raddoppio di Osimhen. Le avversarie vincono tutte, squadra staccata di due punti nella corsa Champions come racconta Repubblica.

"Il Napoli ha gettato via l’enorme sforzo che aveva fatto per tornare in zona Champions, ma la colpa per i due punti sprecati nel finale di ieri va divisa in parti uguali tra dirigenza, allenatore e squadra, di cui non ha convinto l’approccio all’appuntamento al Maradona. Il gruppo si consola con la probabile convocazione in Nazionale di Politano, quarto azzurro ad essere chiamato per i tamponi del Club Italia"