Repubblica - Osimhen insoddisfatto del suo rendimento, considera il suo bottino insufficiente! Victor ha una speranza per Crotone

Ultime notizie Napoli - Il prezzo pagato dal Napoli per la contemporanea assenza di Mertens e Osimhen è stato altissimo anche perché poi si è fermato pure Petagna, pronto a tornare disponibile proprio contro il Crotone. Mertens è stato decisivo contro la Roma, Osimhen spera di riuscirci alla ripresa del campionato. Ne parla Repubblica.

"Ha segnato con il Bologna, ma non ha ancora trovato la giusta continuità. La nazionale gli sta restituendo il sorriso e una buona condizione fisica. Contro il Benin è stato protagonista, concluderà i suoi impegni contro il Lesotho, poi in mente avrà soltanto la Champions League: il Napoli ha bisogno anche delle sue prodezze per risalire ancora in classifica. Finora ha segnato soltanto tre reti. È il primo a non essere soddisfatto. Osimhen considera il bottino insufficiente, ma ha tempo per migliorarlo"