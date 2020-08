Repubblica - Non solo Reguilon, il Napoli tiene viva anche la pista Emerson Palmieri che vuole ritornare in Italia

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive: "Il Napoli prenderà un nuovo terzino sinistro e sta trattando Sergio Reguilon, 24enne del Real Madrid, reduce da un’ottima annata con il Siviglia. Il club di De Laurentiis ha il sì del giocatore che ha accettato il nuovo progetto azzurro, ma serve l’intesa con il Real per definire ufficialmente l’acquisto. Florentino Perez intende monetizzare con una cessione a titolo definitivo e chiede almeno 25 milioni di euro. Il Napoli è partito da un prestito con diritto di riscatto e magari potrebbe garantire l’obbligo, ma c’è anche la concorrenza di Arsenal e Chelsea da superare, quindi l’intrigo è ancora tutto da definire. Valutazioni in atto anche su Emerson Palmieri che lascerà il Chelsea e vorrebbe ritornare in Italia".