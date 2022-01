Repubblica - Non si può chiedere di più in questo momento alla squadra di Spalletti, s'è fatto male pure Insigne

Il primo successo nel 2022 è stato firmato da Andrea Petagna, l’autore del gol con cui il Napoli ha battuto (1- 0) la Sampdoria al Maradona e messo ko anche l’emergenza, conquistando i preziosi tre punti nonostante le nove assenze. Ne parla Repubblica.

Ultime notizie Napoli

"Durante la partita si è fatto male pure Insigne e gli azzurri hanno dovuto stringere i denti fino al 90’, senza peraltro mai correre dei rischi gravi. Non si può chiedere di più in questo momento alla squadra di Spalletti, che ha fatto debuttare nel finale il nuovo acquisto Tuanzebe e spera di recuperare qualcuno dei tanti indisponibili per la sfida di Coppa Italia di giovedì contro la Fiorentina, sempre a Fuorigrotta"