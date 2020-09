Repubblica - Nel braccio di ferro Milik-De Laurentiis ne esce vincitore il presidente: per il Napoli altra plusvalenza

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Milik e la Roma: "Il centravanti ha accettato ieri pomeriggio l’offerta della Roma ed è atteso nelle prossime ore nella capitale per le visite mediche e per la firma: propedeutiche all’annuncio ufficiale della sua cessione. Si conclude dunque la lunga e polemica telenovela di mercato, che si era trasformata nelle ultime settimane in un braccio di ferro tra il numero 99 ( messo ai margini della squadra dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto) e Aurelio De Laurentiis. Ne uscirà vincitore soprattutto il presidente, che sta per incassare per la cessione del polacco 25 milioni (7 per il prestito e 18 a giugno quando scatterà l’obbligo di riscatto da parte del club giallorosso). Ma il giocatore potrà a sua volta consolarsi con un ingaggio di circa 5 milioni netti a stagione fino al 2025".