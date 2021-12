Repubblica - Napoli: Insigne e Fabian pronti per la Juventus, Lozano resta in Messico

Notizie calcio Napoli sulle condizioni dei calciatori in vista dei prossimi impegni da calendario del Napoli: il 6 gennaio la sfida con la Juventus, recupera Insigne. Le ultime news da Repubblica.

Fabiàn e Insigne sono negativi pronti per la Juve il 6 gennaio. Riaprono oggi pomeriggio le porte del centro tecnico di Castel Volturno. Terminano le vacanze concesse al gruppo da Luciano Spalletti che dovrà canalizzare la forte delusione dopo il ko contro lo Spezia in un forte spirito di reazione da mostrare con la Juventus per il match in calendario il 6 gennaio allo Stadium. Resta in Messico, invece, Lozano, risultato positivo al Covid martedì. Victor Osimhen, invece, è atteso domani al controllo –a 38 giorni dall’operazione –effettuato dal responsabile sanitario Raffaele Canonico e dal professor Gianpaolo Tartaro.