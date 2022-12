Repubblica: "Napoli imballato dai carichi di lavoro! Spalletti ha apprezzato la reazione finale"

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica commenta il KO degli azzurri ieri sera contro il Villarreal in amichevole: "Sconfitta in amichevole per il Napoli, che si è arreso 3-2 al Maradona agli spagnoli del Villarreal. Non sono bastati i gol di Osimhen e su rigore di Kvaratskhelia. Gli azzurri sono apparsi appesantiti e hanno commessi troppi errori in difesa e a centrocampo. Ma Spalletti ha apprezzato la reazione dei suoi nel finale".

Ultime notizie. Dopo 35 giorni dall'ultima partita al Maradona, gli azzurri erano tornati in casa di fronte a circa 25mila spettatori, ma le tante assenze hanno costretto Spalletti a schierare un 4-2-3-1 di emergenza. Il Villarreal è partito a razzo e, nonostante l'intraprendenza del Napoli, gli spagnoli si sono dimostrati più avanti nella preparazione. Per Repubblica "gli azzurri hanno giocato a ritmi bassi e sono apparsi imballati per i duri carichi di lavoro delle scorsa settimane".