Repubblica - Napoli, con il Milan gara di importanza vitale: Bakayoko vuole giocarsi la partita dell'ex, Osimhen in panchina

Napoli - Milan-Napoli ha una grande importanza, quasi vitale per la squadra di Gattuso che si ritrova con 9 punti in meno in classifica rispetto al Milan e soprattutto non può permettersi di perdere altro terreno rispetto al quarto posto. Come riportato da Repubblica, la stagione è ancora molto lunga ed è altrettanto vero che un’impresa in trasferta degli azzurri (a undici giornate dalla conclusione del campionato) mischierebbe di nuovo le carte nella lotta al vertice.

Il Napoli sarà dunque ancora in emergenza in difesa, dove toccherà a Maksimovic (unico centrale disponibile) fare coppia con Koulibaly. Il vuoto lasciato sulla fascia sinistra da Ghoulam sarà invece occupato da Hysaj, che sembra favorito nel ballottaggio con Mario Rui. L’altro dubbio di Gattuso è in mezzo al campo, dove per una volta gli azzurri sono al gran completo. Bakayoko è un ex del Milan e avanza la sua candidatura, ma è più probabile che al fianco di Fabiàn Ruiz (nel 4-2-3-1) ci sia alla fine Demme: in condizioni di forma migliori rispetto a quelle del compagno di reparto. Scelte già fatte infine in attacco, con Mertens che partirà dal primo minuto nella posizione di centravanti per la quarta partita di seguito e Osimhen pronto a dare una mano dalla panchina a gara in corso. Confermatissimi ovviamente Zielinski, Politano e il capitano Insigne, che hanno tenuto a galla negli ultimi due mesi la squadra e finalmente hanno avuto la possibilità di tirare un po’ il fiato.