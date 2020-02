Repubblica - Mertens tra venti giorni darà una risposta al Napoli! Ieri altro no di ADL ad un'offerta last minute

Ultimissime calcio Napoli - Tutto secondo previsione. Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, l’ultimo guizzo sul mercato non c’è stato.

Tre acquisti per l’immediato ( Lobotka, Demme e Politano), due già prenotati per giugno come Rrahmani e Petagna per una cifra investita superiore ai 90 milioni di euro che anticipa di fatto la rivoluzione prevista per la prossima stagione, quando alcuni pezzi pregiati come Koulibaly e Allan potrebbero essere ceduti, assieme a Callejòn e Mertens che non hanno ancora rinnovato. Il belga prenderà la decisione definitiva sul futuro tra una ventina di giorni e il Napoli si sente ancora in partita per un eventuale rinnovo tanto da aver rispedito al mittente le avances del Chelsea, pronto a mettere sul piatto 7 milioni di euro pur di convincere il Napoli a rinunciare al suo campione con 6 mesi di anticipo. Il no è stato convinto. Mertens ha messo nel mirino il record di gol col Napoli di Hamsik ( che nel frattempo ha lasciato la Cina per la paura del coronavirus).