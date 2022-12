Repubblica - Maxi schermo a Napoli per Argentina-Francia: si farà il tifo per la Seleccion in onore di Diego

Napoli tifa Argentina per la finale del Mondiale 2022 in Qatar contro la Francia. Maxi schermo che sarà presente al Castel dell'Ovo per la partita in programma di domenica. Questo quanto scrive Repubblica:

In onore del Diez. Dopodomani è in programma la finale dei Mondiali in Qatar e a Napoli si farà il tifo per laSelecciòn, nel nome di un legame che è diventato indissolubile dopo l’epopea in maglia azzurra del più forte calciatore di tutti i tempi. Si sta mobilitando soprattutto la folta comunità argentina in città, che è in contatto grazie a un gruppo formato su whatsapp e ha ottenuto i permessi necessari per celebrare una sorta di “ Argentina Day”, nella speranza che Messi e compagni riescano a spuntarla contro la Francia. In 400 si daranno appuntamento già alle 10 del mattino a Piazza Dante per una sbandierata e un corteo, con i colori della loro Nazionale. Poi la comitiva si sposterà entro le 16 al Castel dell’Ovo, dove è in programma l’iniziativa più importante della giornata. Il Comune sta infatti per concedere un’autorizzazione per installare un maxischermo e nel nome di Maradona anche molti appassionati napoletani si uniranno ai supporter sudamericani, per vedere insieme a loro partita.

Al termine della sfida contro la Francia, soprattutto se l’Argentina riuscirà ad alzare nel cielo di Doha la coppa del mondo, è in programma infine un “pellegrinaggio” al Murale dedicato alla memoria di Maradona, ai Quartieri Spagnoli. Chi ama non dimentica e Napoli ha fatto la sua scelta, alla vigilia della finalissima in programma in Qatar. Tutti con Diego e Messi.